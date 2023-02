Primavera 1 TIM: i convocati di Tufano per Milan-Samp

A distanza di pochi giorni dal rotondo successo in casa dell’Hellas Verona, la Sampdoria di Felice Tufano si appresta a tornare in campo. Domani, mercoledì, i giovani blucerchiati saranno nuovamente impegnati lontano da casa, al “Vismara” di Milano, per affrontare il Milan, nel match valido per la 19.a giornata del campionato Primavera 1 TIM (ore 16.00, diretta tv su Sportitalia, App Sportitalia e www.sportitalia.com). In vista della sfida con i rossoneri, il tecnico doriano ha diramato la lista dei 24 convocati. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Scardigno, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Aquino, Di Mario, Miettinen, Migliardi, Pellizzaro, Peretti, Porcu, Savio, Villa.

Centrocampisti: Caruana, Cecchini, Chilafi, Malagrida, Pozzato, Straccio Uberti.

Attaccanti: Ivanovic, Leonardi, Montevago, Ntanda, Tozaj.