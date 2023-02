Cecchini illude la Primavera, il Sassuolo vince in rimonta

Sconfitta esterna per la Sampdoria di Felice Tufano, superata in rimonta, 2-1, dal Sassuolo al “Ricci” nella 21.a giornata del Primavera 1 TIM 2022/23. I neroverdi di Bigica partono forte ma devono fare i conti con Tantalocchi, strepitoso in un paio di occasioni ravvicinate al minuto 5. Scampato il pericolo, ne approfittiamo: Abubakar manca il pallone in disimpegno e di fatto spiana la strada a Cecchini che s’invola palla al piede, prende la mira e infila Zacchi da distanza ravvicinata. Gestiamo il vantaggio senza difficoltà e poco prima dell’intervallo è ancora una volta Tantalocchi a mettersi in mostra su un tentativo di Pieragnolo, permettendoci di rientrare negli spogliatoi sopra di uno. Al rientro in campo i padroni di casa si riversano in avanti e al 12′ agguantano il pari con l’ex Leone. Al 35′ è il neoentrato Kumi a chiamare ancora in causa Tantalocchi, reattivo a deviare in tuffo in calcio d’angolo. L’estremo doriano però non può nulla al 42′, quando ancora Kumi trova lo spiraglio giusto per andare a segno e ribaltare il punteggio iniziale.

Sassuolo 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 11′ Cecchini; s.t. 12′ Leone, 42′ Kumi.

Sassuolo (4-3-2-1): Zacchi; Martini (19′ s.t. Cinquegrano), Miranda, Cannavaro, Pieragnolo; Abubakar (19′ s.t. Kumi), Casolari, Leone; Bruno, Baldari (30′ s.t. Gori); Russo (40′ s.t. Ajayi).

A disposizione: Theiner, Scacchetti, Loeffen, Lolli, Foresta, Ryan, Mandrelli, Zaknic, Loporcaro.

Allenatore: Bigica.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa, Aquino (37′ s.t. Lotjonen), Miettinen (44′ s.t. Tozaj); Porcu (19′ s.t. Di Mario), Uberti, Cecchini, Segovia (19′ s.t. Pozzato), Migliardi; Leonardi (1′ s.t. Ntanda), Ivanovic.

A disposizione: Zorzi, Scardigno, Chilafi, Straccio, Caruana, Savio, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Assistenti: Bianchini di Perugia e Barcherini di Terni.

Note: ammoniti al 28′ p.t. Bruno, al 37′ p.t. Villa e al 44′ s.t. Cannavaro per gioco scorretto; recupero 0′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.