Montevago e Leonardi lanciano la Primavera: Atalanta battuta

Una perla di Leonardi a pochi minuti dalla fine permette alla Sampdoria di Tufano di ritrovare un successo fondamentale in chiave-salvezza al cospetto di una diretta concorrente. I giovani blucerchiati infatti si impongono 2-1 sull’Atalanta nella 22.a giornata del campionato Primavera 1 TIM e salgono a quota 28 punti in classifica. Prima frazione sostanzialmente equilibrata terminata sul punteggio di 1-1. Al quarto d’ora Montevago spezza l’equilibrio concretizzando in spaccata un suggerimento dalla sinistra di Di Mario. I nerazzurri agguantano il pareggio al 42′ con De Nipoti che sugli sviluppi di una rimessa laterale supera in diagonale Tantalocchi. Per larghi tratti della ripresa le due squadre si fronteggiano ad armi pari in mezzo al campo senza farsi male. Nel finale però, al 43′, è il subentrato Leonardi a indirizzare definitivamente la gara con una conclusione straordinaria dal limite che si infila all’incrocio. Una rete tanto bella quanto importante che ci consente di tornare a far festa dinanzi al nostro pubblico.

Sampdoria 2

Atalanta 1

Reti: p.t. 15′ Montevago, 42′ De Nipoti; s.t. 43′ Leonardi.

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Miettinen, Aquino, Migliardi; Porcu (20′ s.t. Villa), Uberti, Cecchini, Di Mario; Pozzato (20′ s.t. Conti); Montevago, Ivanovic (33′ s.t. Leonardi).

A disposizione: Gentile, Scardigno, Chilafi, Segovia, Ntanda, Straccio, Caruana, Savio, Lotjonen, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Atalanta (3-5-2): Bertini; Ghezzi, Tavanti, Regonesi; Palestra, Mendicino (33′ s.t. Chiwisa), Muhameti (44′ s.t. Roaldsøy), Riccio, Colombo; De Nipoti (44′ s.t. Vavassori), Vlahovic (33′ s.t. Stabile).

A disposizione: Pardel, Bernasconi, Omar, Bordiga, Bevilacqua, Falleni, Cellerino.

Allenatore: Fioretto.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Assistenti: Barberis di Collegno e El Filali di Alessandria.

Note: ammonito al 45′ p.t. Tavanti per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.