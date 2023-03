Primavera: la Samp si illude, il Frosinone rimonta e vince

Battuta d’arresto esterna per la Sampdoria di Tufano, superata in rimonta 5-2 dal Frosinone nella 23.a giornata del campionato Primavera 1 TIM. Al “Città dello Sport” di Ferentino i giovani blucerchiati approcciano benissimo alla gara sbloccandola al 7’ con Montevago su un suggerimento orizzontale di Segovia. Il trequartista riveste i panni di assist man al 25’ quando verticalizza all’indirizzo di Leonardi che a tu per tu con Palmisani non sbaglia. A ridosso dell’intervallo però i gialloblù la riaprono con Condello che buca sul primo palo Scardigno. Una rete pesante da digerire per i nostri che al 10′ della ripresa incassano il 2-2 sempre ad opera di Condello. Il Frosinone, galvanizzato dal recupero, completa la rimonta al 18′ con Selvini. Non riusciamo a reagire e a riproporci così i padroni di casa due minuti dopo la chiudono ancora con Selvini. Nel finale, al 34′, Condello direttamente dalla bandierina incrementa ulteriormente il divario.

Frosinone 5

Sampdoria 2

Reti: p.t. 7’ Montevago, 25’ Leonardi, 46’ Condello; s.t. 9′ e 34′ Condello, 18′ e 20′ Selvini.

Frosinone (4-3-3): Palmisani; Pahic, Maestrelli, Maura, Rosati (1′ s.t. Ferrieri); Mulattieri (1′ s.t. Afi), Peres, Errico (31′ s.t. Pera); Condello (42′ s.t. Stefanelli), Selvini (31′ s.t. Jirillo), Cangianiello.

A disposizione: Stellato, Di Chiara, Milazzo, Zettera, Gomes, Pozzi, Macej, Gozzo, Stazi, Voncina.

Allenatore: Gorgone.

Sampdoria (3-4-1-2): Scardigno; Miettinen (11′ s.t. Lotjonen), Aquino, Migliardi; Porcu (35′ s.t. Chilafi), Uberti (21′ s.t. Conti), Cecchini, Di Mario; Segovia; Montevago (35′ s.t. Tozaj), Leonardi (21′ s.t. Ivanovic).

A disposizione: Ragher, Gentile, Pozzato, Ntanda, Straccio, Caruana, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Assistenti: Dell’Arciprete di Vasto e Lauri di Gubbio.

Note: ammoniti al 10’ p.t. Leonardi, al 34’ p.t. Montevago, al 35’ p.t. Maura, al 47′ s.t. Conti per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco non in perfette condizioni.