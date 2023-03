Viareggio Cup: Grosseto ribaltato, Sampdoria a punteggio pieno

Prosegue a gonfie vele il cammino nella 73.a Viareggio Cup della Sampdoria Primavera. Al “3 Campanili di Bogliasco i ragazzi di Tufano si impongono in rimonta 3-2 sul Grosseto e si issano in testa al Girone 6 del Gruppo B a punteggio pieno con l’Arezzo. Pronti, via e al 1′ gli ospiti la sbloccano sugli sviluppi di un calcio piazzato con Moscatelli. La reazione doriana non si fa attendere e al 3′ Leonardi centra una traversa mentre al 9′ Chilafi impensierisce dalla lunga distanza Cirillo. Continuiamo a premere ma non riusciamo a sfondare. Il Grosseto invece è cinico e al 32′ raddoppia con Battistoni.

Rimonta. Una rete pesante da digerire che comunque non ci scompone perché al 45′ Leonardi da posizione ravvicinata ci consente di dimezzare lo svantaggio. Dopo lo spavento corso in avvio di ripresa su un diagonale di Rotondo che scheggia il palo, ci riversiamo nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio. Gli sforzi sono ripagati al 29′ quando Leonardi a tu per tu con Cirillo non sbaglia. Nonostante inizi ad affiorare un po’ di stanchezza continuiamo ad attaccare a testa bassa e al 46′ Rossello completa la rimonta siglando il definitivo 3-2. Ora testa all’ultima sfida del raggruppamento che ci vedrà affrontare sabato al “Bibolini” di Lerici l’Arezzo (15.00).

Sampdoria 3

Grosseto 2

Reti: p.t. 1′ Moscatelli, 32′ Battistoni, 45′ Leonardi; s.t. 29′ Leonardi, 46′ Rossello.

Sampdoria (3-4-1-2): Gentile; Pellizzaro (36′ s.t. Matera), Valisena (30′ s.t. Meloni), Peretti; Chilafi (16′ s.t. Portaccio), Conti (16′ s.t. Rossello), Straccio, Di Mario; Pozzato (1′ s.t. Savio); Leonardi (36′ s.t. Galluccio), Tozaj (16′ s.t. Conte).

A disposizione: Moro, Scardigno, Mosca, Silvestri, Trevisan, Porzi.

Allenatore: Tufano.

Grosseto (3-5-2): Cirillo; Passalacqua, Veronesi, Messini; Moscatelli (35′ s.t. Borro), Presicci (21′ s.t. Arzilli), Arricci, Battistoni, Frarassi (30′ s.t. Turbanti); Rotondo (45′ s.t. Veglianti), Generali (24′ s.t. De Dominicis).

A disposizione: Di Bonito, Affabile, Amaddii, Camarri, Capoduri, Cipollini, Zarone.

Allenatore: Corti.

Arbitro: Cazacu di Albenga.

Assistenti: Colella di Imperia e Nicastro di Genova.

Note: ammoniti al 47′ p.t. Frarassi, all’11’ s.t. Conti, al 13′ s.t. Presicci per gioco scorretto, al 25′ s.t. Rotondo, al 26′ s.t. Messini, al 48′ s.t. Portaccio, al 50′ s.t. Di Mario per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t., 7′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.