Scardigno convocato dall’Italia Under 17 per il raduno di Novarello

Proseguono le soddisfazioni in azzurro per l’Academy della Sampdoria. Il portiere classe 2006 Nicholas Scardigno farà infatti parte dei 22 giovani talenti convocati dal tecnico dell’Italia Under 17 Bernardo Corradi per il raduno di preparazione al Torneo Continentale, in programma da lunedì 17 a mercoledì 19 aprile presso il “Villaggio Azzurro” di Novarello a Granozzo con Monticello (Novara).