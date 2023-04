Primavera 1 TIM: i blucerchiati di Tufano per Bologna-Sampdoria

Continuità. Questa è la parola d’ordine per la Sampdoria di Felice Tufano che, dopo aver ottenuto il secondo successo consecutivo a spese dell’Empoli, si prepara ad affrontare la trasferta in casa del Bologna. Per la gara in programma domani, domenica, al ”Galli” (ore 15.00, diretta SI SOLOCALCIO) e valida quale 28.a giornata del campionato Primavera 1 TIM, il tecnico blucerchiato ha diramato la lista dei 23 convocati. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Aquino, Di Mario, Lotjonen, Miettinen, Migliardi, Peretti, Porcu, Savio, Villa.

Centrocampisti: Caruana, Chilafi, Conti, Pozzato, Segovia, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanovic, Leonardi, Montevago, Tozaj.