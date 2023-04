Academy: l’U19 femminile batte il Trento ed è promossa in Primavera 1

Domenica di grande festa al “Boero” di Genova per l’Academy femminile blucerchiata. La Sampdoria U19 di Zitta si impone con un sonoro 7-0 sul Trento nella 20.a giornata del Girone A del campionato Primavera 2 e centra la promozione in Primavera 1. Pratica archiviata già nel primo tempo: vantaggio di Roccalberti (11′), raddoppio di Mailia (14′) e tris nel finale di Crotti (41′). Nella ripresa c’è gioia anche per Zecconi (9′), Lopez (25′) e Trasatti che firma una doppietta (32′ e 36′).

Traguardo. Una cavalcata entusiasmante per le giovani doriane che hanno vinto un lungo braccio di ferro con il Como prima di mettere la freccia e tagliare con pieno merito il traguardo. Un riconoscimento importante per il responsabile del settore giovanile Calvi, il cui proficuo lavoro svolto negli anni ha permesso di schierare con le gialloblù ben 8 giocatrici cresciute nel nostro vivaio.