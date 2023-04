La Sampdoria Primavera cala il tris: Napoli battuto

Il traguardo è sempre più vicino. Al “3 Campanili” di Bogliasco la Sampdoria di Tufano si impone 3-1 sul Napoli nella 29.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23 e sale a quota 42 punti ponendo una seria ipoteca sull’obiettivo-salvezza. Partiamo forte e all’11’ siamo già avanti: corner di Migliardi e zuccata di Montevago. La reazione avversaria non si fa attendere e al 20′ Marchisano dalla distanza la infila all’incrocio. Una rete che non destabilizza i nostri che tornano subito a premere con Montevago che al 28′ sfrutta un’incomprensione difensiva azzurra ma calcia di poco a lato. Dieci minuti dopo l’attaccante stacca più in alto di tutti e centra un palo, sulla ribattuta Pozzato da posizione defilata chiama agli straordinari Boffelli. L’estremo ospite si ripete al 43′ su un tentativo da posizione defilata del solito Montevago. Gli sforzi doriani sono finalmente ripagati al 44′ quando Pozzato si esibisce in un fendente forte e preciso da fuori che ci consente di andare al riposo sul 2-1. Rientriamo in campo decisi ad incrementare il vantaggio e all’8′ caliamo il tris: corner di Migliardi e incornata di Montevago. Il Napoli accusa il colpo e soltanto al 23′ si procura una ghiotta chance per accorciare con Gioielli che di testa colpisce una traversa. Corso il pericolo la Samp torna a gestire la gara con autorevolezza e al triplice fischio può esultare.

Sampdoria 3

Napoli 1

Reti: p.t. 11′ Montevago, 20′ Marchisano, 44′ Pozzato; s.t. 8′ Montevago.

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Villa, Aquino, Miettinen (34′ s.t. Savio); Porcu (19′ s.t. Di Mario), Uberti, Cecchini, Migliardi; Pozzato (19′ s.t. Conti); Ivanovic, Montevago (41′ s.t. Leonardi).

A disposizione: Ragher, Gentile, Ntanda, Caruana, Tozaj, Lotjonen, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Obaretin, Barba (30′ s.t. Russo), Hysaj; Marchisano, Alastuey (15′ s.t. Bonavita), Gioielli, Acampa (37′ s.t. Giannini); Sahli, Spavone (37′ s.t. Rossi); Pesce (15′ s.t. Koffi).

A disposizione: Turi, D’Avino, Nosegbe-Susko, Gningue.

Allenatore: Frustalupi.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Assistenti: Rinaldi di Pisa e Tesi di Lucca.

Note: ammoniti al 21′ s.t. Villa, al 35′ s.t. Sahli, al 35′ s.t. Obaretin, al 43′ s.t. Uberti per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.