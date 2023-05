Segovia apre, Montevago chiude: pari a Cesena per la Primavera

Un altro passo verso la matematica permanenza nel campionato Primavera 1. Con il punto conquistato al centro sportivo “Romagna” di Cesena, la Sampdoria di Tufano sale a quota 43 in classifica e avvicina l’obiettivo, infilando il settimo risultato utile consecutivo. I padroni di casa partono forte ma è la Samp a trovare il gol che decide la prima frazione al 23′ grazie ad un diagonale di Segovia che finalizza una bella azione corale. Al rientro in campo Ivanovic si divora il raddoppio al 6′, quindi è la traversa a fermare Montevago al minuto 8. Il mancato raddoppio si trasforma in un boomerang e al 12′ Denes ristabilisce la parità, trasformando il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano in area di Migliardi. Galvanizzati dal pari i bianconeri si riversano in avanti e al 27′ trovano il momentaneo sorpasso con Giovannini che da fuori area infila la porta difesa da Tantalocchi. Sembra finita ma al 40′ è ancora Segovia a salire in cattedra: cross con il contagiri per bomber Montevago che sale in cielo e di testa scavalca Veliaj, realizzando così il sedicesimo centro in campionato che vale il definitivo 2-2.

Cesena 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 23′ Segovia; s.t. 12′ Denes rig., 27′ Giovannini, 40′ Montevago.

Cesena (4-3-1-2): Veliaj; Manetti (41′ s.t. Rossi), Lepri, Ferretti, David; Balde, Lilli, Francesconi (20′ s.t. Carlini); Giovannini (30′ s.t. Suliani); Denes (41′ s.t. Gessaroli), Polli. Allenatore: Capellini.

A disposizione: Galassi, Elefante, Ghinelli, Guidi, Doveri, Bifini, Di Francesco, Campedelli, Milli.

Allenatore: Cappellini.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Lotjonen (44’ s.t. Peretti), Aquino, Miettinen (30′ s.t. Savio); Porcu (17′ s.t. Di Mario), Uberti (17′ s.t. Conti), Cecchini, Segovia, Migliardi; Ivanovic (17′ s.t. Leonardi), Montevago.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Pozzato, Ntanda, Caruana, Tozaj.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Rispoli di Locri.

Assistenti: Pistarelli di Fermo e Bracaccini di Macerata.

Note: ammoniti al 20′ p.t. Cecchini, al 27′ p.t. Lepri, al 8′ s.t. Uberti, al 34′ s.t. Lilli per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in buone condizioni.