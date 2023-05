Academy: Montevago convocato dall’Italia per il Mondiale Under 20

Ennesima grande soddisfazione per l’Academy blucerchiata. L’attaccante della Sampdoria Primavera Daniele Montevago farà infatti parte dei 21 giovani talenti selezionati dal tecnico dell’Italia Under 20 Carmine Nunziata per la FIFA U-20 World Cup 2023, il campionato mondiale di categoria che si terrà dal 20 maggio all’11 giugno in Argentina. Un riconoscimento importante per il duro lavoro profuso dal bomber doriano, già a segno in ben 16 circostanze nel campionato Primavera 1 TIM.

Programma. Inserita nel Gruppo D, l’Italia esordirà nella fase eliminatoria del Mondiale domenica 21 maggio al “Malvinas” di Mendoza con il Brasile (ore 18.00), per poi affrontare nello stadio la Nigeria mercoledì 24 maggio (ore 15.00) e la Repubblica Dominicana sabato 27 maggio (ore 15.00).