Beffa nel recupero con il Torino, un punto per la Primavera

Pari beffa al 94′ per la Sampdoria di mister Tufano, agguantata dal Torino a tempo scaduto. La partenza è traumatica. Già al 9′ infatti Savva scambia con Caccavo e, dopo aver eluso la marcatura di Miettinen, supera Tantalocchi in uscita bassa. Al 19′ perdiamo anche Villa per infortunio, sostituito da Lotjonen e, un minuto più tardi, Cecchini spreca una ghiotta opportunità per pareggiare. Al 33′ Tantalocchi devia in tuffo un sinistro ad effetto di Dell’Aquila dal limite dell’area e ci permette di andare al riposo in svantaggio di una sola rete. Rientriamo in campo con Di Mario per Pozzato e Leonardi per Miettinen e al 2′ ristabiliamo la parità: sugli sviluppi di un corner battuto da Migliardi, Ivanovic sfrutta la sponda di Porcu e di testa devia il pallone alle spalle di Passador per il momentaneo 1-1. Il pari infatti ci galvanizza e al 18′ mettiamo la freccia per il sorpasso: Tantalocchi rinvia lungo, Ivanovic prolunga per Montevago che punta la porta e con il destro in diagonale supera Passador per la seconda volta. I granata però non demordono e allo scadere conquistano un calcio di rigore che il neoentrato Corona trasforma all’ultimo dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara. L’amarezza per i due punti svaniti nel finale è tanta ma il punto con i secondi della classe ci permette di compiere un altro piccolo passo verso la salvezza.

Sampdoria 2

Torino 2

Reti: p.t. 9′ Savva; s.t. 2′ Ivanovic, 18′ Montevago, 49′ Corona rig.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa (19′ p.t. Lotjonen), Aquino, Miettinen (1′ s.t. Leonardi); Porcu, Uberti, Cecchini, Pozzato (1′ s.t. Di Mario), Migliardi; Ivanovic (25′ s.t. Conti), Montevago.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Ntanda, Straccio, Savio, Tozaj, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Torino (4-4-2): Passador; Dembelé, Dellavalle, N’Guessan (31′ p.t. Anton), Antolini (36′ s.t. Capac); Savva, Ruiz, Ruszel, Njie (36′ s.t. Corona); Dell’Aquila (22′ s.t. Wade), Caccavo (36′ s.t. Vaiarelli).

A disposizione: Brezzo, Servalli, Rettore, Ansah, Silva, Opoku, Barzago, Makadji.

Allenatore: Scurto.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.

Assistenti: De Vito di Napoli e Morotti di Bergamo.

Note: ammoniti al 6′ s.t. Aquino, al 21′ s.t. Dellavalle per gioco scorretto; recupero 3′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.