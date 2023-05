Primavera 1 TIM: i convocati di Tufano per Sampdoria-Fiorentina

Un punto per la matematica salvezza. Domani, lunedì, la Sampdoria di Felice Tufano riceverà la Fiorentina nella sfida valida per la 33.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23 (ore 14.30, diretta tv su Sportitalia). Per la gara con i viola, in programma al “3Campanili” di Bogliasco, il tecnico blucerchiato ha convocato 22 dei suoi ragazzi. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Aquino, Di Mario, Lotjonen, Miettinen, Migliardi, Peretti, Porcu, Savio.

Centrocampisti: Cecchini, Conti, Malagrida, Pozzato, Segovia, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanovic, Leonardi, Ntanda, Tozaj.