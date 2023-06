Mondiale Under 20: tris alla Colombia, Italia in semifinale

Inarrestabile. L’Italia si impone con pieno merito 3-1 sulla Colombia nel quarto di finale del Mondiale FIFA Under 20 andato in scena al “Bicentenario” di San Juan e accede alla semifinale dove affronterà la vincente del confronto tra Corea del Sud e Nigeria. Gli Azzurrini dominano: sbloccano la gara in avvio con Casadei (10′) e allungano a cavallo dei due tempi con Baldanzi (39′) e Esposito (47′). Vana la rete avversaria al 50′ con Torres. Ottimo l’impatto del nostro Primavera Daniele Montevago. Il classe 2003, subentrato al 70′, ha sfiorato anche il gol all’84’ con una conclusione di poco a lato.