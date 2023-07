Primavera: partito il ritiro a Bogliasco agli ordini di Sassarini

È cominciato il ritiro della Primavera. Agli ordini di mister Davide Sassarini e del suo staff i giovani blucerchiati si sono ritrovati a Bogliasco per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato. La squadra si allenerà per due settimane sul sintetico del “3 Campanili” e trascorrerà il resto del tempo a Casa Samp, autentico quartier generale dell’Academy. Il primo assaggio è andato in scena tra corse ed esercitazioni tecnico-tattiche.