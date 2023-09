La Primavera vince e convince: Atalanta superata di misura

Pronto riscatto per la Sampdoria di Sassarini che al “3 Campanili” di Bogliasco supera di misura, 1-0, l’Atalanta nella seconda giornata del Primavera 1 TIM 2023/24. In avvio di gara dobbiamo fare i conti con la partenza sprint degli avversari ma l’attenta fase difensiva organizzata da David Sassarini ci permette di restare in partita senza andare mai in affanno. Tra il 25′ e il 28′ Uberti su calcio piazzato e Valisena impegnano l’estremo nerazzurro in due difficili interventi. L’occasione più ghiotta però ci capita al 40′ quando Polli si fa respingere da Pardel un rigore assegnato dall’arbitro per un fallo in area subito da Uberti. All’intervallo, si torna dunque negli spogliatoi a reti inviolate. Al rientro in campo però, dopo aver corso un brivido in seguito al gol annullato per fuorigioco al neoentrato Manzoni, troviamo la via della rete grazie ad un diagonale di Alesi che carambola sul corpo di Ghezzi e termina in fondo al sacco. Il vantaggio ci galvanizza e al 25′ è ancora Alesi a sfiorare il raddoppio, prima che entrambi gli allenatori diano il via alla girandola di cambi che non varia però il trend dell’incontro. Al 34′ infatti è Valisena ad andare vicinissimo al gol con una conclusione violenta che sfiora il palo alla destra di Pardel e termina sul fondo. Nei minuti finali reggiamo l’urto al tentativo atalantino di acciuffare il pari e al triplice fischio possiamo alzare le braccia al cielo.

Sampdoria 1

Atalanta 0

Reti: s.t. 8′ aut. Ghezzi.

Sampdoria (4-3-3): Tantalocchi; Porzi (31′ s.t. Porcu), Costantino, Lotjonen, Langella; Uberti (18′ s.t. Djalti), Alesi (31′ s.t. Pozzato), Valisena; Chilafi, Polli (31′ s.t. Gomes), Ntanda (43′ s.t. Sava).

A disposizione: Gentile, Pellizzaro, D’Amore, Ovalle Santos, Kasza, Georgiadis.

Allenatore: Sassarini.

Atalanta (4-3-1-2): Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini, Armstrong (26′ s.t. Simonetto); Martinelli (15′ s.t. Vavassori), Riccio (26′ s.t. Obric), Gariani (1′ s.t. Manzoni); Bonanomi (26′ s.t. Ragnoli); Vlahovic, Fiogbe.

A disposizione: Illipronti, Torriani, Chiggiato, Jonsson, Orlando, Arrigoni.

Allenatore: Bosi.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Assistenti: Tagliaferri di Faenza e Scardovi di Imola.

Note: ammoniti al 43′ p.t. Gariani, al 23′ s.t. e al 39′ s.t. Simonetto per gioco scorretto, al s.t.; recupero 1′ p.t., s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.