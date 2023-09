Primavera 1: i convocati di Sassarini per Bologna-Samp

Archiviata la sosta, la Sampdoria di Sassarini è pronta a scendere nuovamente in campo. Domani, domenica, alle 15.00 (diretta tv su SOLOCALCIO, APP Sportitalia e www.sportitalia.com) i blucerchiati scenderanno in campo al “Galli” di Casteldebole per affrontare i rossoblù nella 3.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2023/24. Di seguito la lista dei 24 doriani convocati.

Portieri: Cervone, Gentile, Tantalocchi.

Difensori: Buyla, Costantino, D’Amore, Devic, Langella, Pellizzaro, Porcu, Porzi, Ventre.

Centrocampisti: Alesi, Chilafi, Conti, Dacourt, Kasza, Pozzato, Gomes, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Meloni, Ovalle Santos, Polli.