Chilafi allo scadere: la Samp Primavera espugna Bologna

Vittoria al fotofinish per la Sampdoria al “Biavati” di Bologna e sei punti raccolti nelle prime tre giornate del campionato di Primavera 1. Pronti, via e all’8′ siamo in vantaggio. Grande spunto sull’out di destra di Polli, che libera in mezzo Alesi: per il numero 22 è un gioco da ragazzi mettere la palla in rete. La reazione rossoblù è veemente: prima Menegazzo va vicino al pari con un gran colpo di testa che scheggia la traversa, poi è un super Tantalocchi a salvarci con un doppio prodigioso intervento. È il preludio al gol: Costantino atterra in area Byar e l’arbitro fischia il penalty. Tantalocchi intuisce, ma non è abbastanza. Diop ristabilisce la parità.

Successo. In avvio di ripresa è ancora il nostro portiere l’autentico protagonista, mettendoci prima una pezza su destro di Mukelenge e superandosi su acrobazia di Byar. Inizia la girandola di sostituzioni, mister Sassarini cambia tre elementi e iniziamo a guadagnare terreno. Nell’ultimo quarto la partita è aperta a qualsiasi scenario, con continui capovolgimenti di fronte, ma le occasioni latinano. In pieno recupero il Bologna può giocarsi l’ultima chance sugli sviluppi di un corner: dietro fanno buona guardia e trasformano l’azione da difensiva in offensiva. Palla a spiovere sulla testa di Polli, spizzata per Porcu che con un filtrante spiana la strada a Chilafi: la nostra ala gonfia la rete ed esplode la gioia per un altro successo a tinte blucerchiate.

Bologna 1

Sampdoria 2

Reti: p.t. 8′ Alesi, p.t. 32’ rig. Diop, s.t. 48′ Chilafi.

Bologna (4-3-1-2): Bagnolini; Mercier, Svoboda, Diop, Baroncioni; Mukelenge (22′ s.t. Hodzic), Rosetti, Bynoe, Menegazzo (32′ s.t. Ravaglioli); Byar, Mangiameli (42′ s.t. Tonin).

A disposizione: Pessina, Happonen, Carretti, Schiavoni, Lai, Nesi.

Allenatore: Vigiani.

Sampdoria (4-3-3): Tantalocchi; Porzi, Costantino, Buyla, Langella (10′ s.t. Dacourt); Uberti (10′ s.t. Porcu), Alesi, Valisena (1′ s.t. D’Amore); Chilafi, Polli, Ovalle (10′ s.t. Conti).

A disposizione: Gentile, Pozzato, Gomes, Meloni, Kasza, Devic, Ventre.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Peletti di Crema.

Assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Aletta di Avellino.

Note: ammoniti al 24′ p.t. Buyla, al 32’ p.t. Costantino per gioco scorretto, 48′ s.t. Chilafi per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.