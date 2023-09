Primavera 1: i convocati di Sassarini per Samp-Lecce

La Sampdoria di David Sassarini vuole dare continuità alle prestazioni e ai risultati ottenuti con Atalanta e Bologna. Domani, sabato, alle 11.00 (diretta Sportitalia) i blucerchiati scenderanno in campo al “3 Campanili” di Bogliasco per affrontare il Lecce, Campione d’Italia in carica, nella 4.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2023/24. Di seguito la lista dei 24 convocati.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Balduzzi, Buyla, Costantino, D’Amore, Devic, Langella, Lotjonen, Porzi, Ventre.

Centrocampisti: Alesi, Chilafi, Conti, Dacourt, Djalti, Kasza, Gomes, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Ntanda, Ovalle Santos, Polli.