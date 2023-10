Primavera 1 TIM: anticipi e posticipi dall’8.a all’11.a giornata

La Lega Serie A ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dall’8.a all’11.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2023/24.

8.a Milan vs Sampdoria (domenica 29 ottobre 2023, ore 11.00)

9.a Sampdoria vs Lazio (sabato 4 novembre 2023, ore 11.00)

10.a Monza vs Sampdoria (venerdì 10 novembre 2023, ore 14.30)

11.a Sampdoria vs Juventus (domenica 26 novembre 2023, ore 11.00)