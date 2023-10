Primavera 1 TIM: Polli illude la Samp, l’Inter pareggia su rigore

Riparte con un buon punto la Sampdoria di David Sassarini che, dopo la sconfitta subita in casa della Roma, ferma la capolista Inter al “3 Campanili” di Bogliasco nella 6.a giornata del Primavera 1 TIM. Dopo un primo tempo equilibrato, inn cui i blucerchiati sono riusciti a rispondere colpo su colpo ai nerazzurri, è Polli al 18′ della ripresa a rompere gli equilibri, portandoci in vantaggio. La rete del momentaneo 1-0 ci dà fiducia e con Chilafi al 26′ e Alesi al 32′ andiamo vicinissimi alla rete del raddoppio. Quando però la gara sembrava in nostro controllo, i nerazzurri di Chivu trovano il pareggio con Sarr su calcio di rigore: è il minuto 39 e, nonostante i tentativi nel finale per provare a tornare in vantaggio, il risultato non cambia più.

Sampdoria 1

Inter 1

Reti: s.t. 18′ Polli, 39′ rig. Sarr.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porzi, Buyla, Pellizzaro, Langella; Conti, Valisena, Alesi; Chilafi, Polli, Lemina.

A disposizione: Gentile, Porcu, Uberti, Pozzato, Leonardi, Ntanda, Costantino, Meloni, Devic, Ventre, Cavallaro.

Allenatore: Sassarini.

Inter (4-2-3-1): Calligaris; Aidoo, Stankovic, Maye, Cocchi; Bovo, Di Maggio (35′ s.t. Vedovati); Kamate (15′ s.t. Berenbruch), Akinsanmiro, Quieto (35′ s.t. Spinacce); Sarr .

A disposizione: Raimondi, Motta, Stante, Guercio, Zuberek, Ricordi, Miconi, Mazzola.

Allenatore: Chivu.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Marchetti di Trento e Tempestilli di Roma 2.

Note: ammoniti al 1o’ p.t. Langella, al 24′ p.t. Di Maggio, al 16′ s.t. Aaidoo, al 27′ s.t. Valisena e al 30′ s.t. Sarr per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.