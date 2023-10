Primavera beffata nel recupero: al “Vismara” esulta il Milan

Una beffa atroce. In pieno recupero la Sampdoria di Sassarini viene superata dal Milan, capolista al pari dell’Inter, nel confronto valido per l’8.a giornata del Primavera 1 TIM.

Sotto. Sul prato del “Vismara”, appesantito dalla pioggia caduta nella notte, sono i rossoneri dell’ex Abate ad aprire le danze con Nsiala Makengo, abile a risolvere una fase concitata all’interno dell’area di rigore doriana e a superare all’11’ Scardigno con una conclusione da distanza ravvicinata. La nostra reazione non si fa attendere ma Lemina in due occasioni non è fortunato: al 36′ colpisce la parte esterno del palo, quindi è Bartoccioni a fare buona guardia sul tentativo del francese al minuto 40. Torniamo dunque negli spogliatoi all’intervallo sotto di uno.

Beffa. Torniamo in campo decisi però a rimettere la gara sui binari giusti e, dopo essere rimasti in partita grazie ad un paio di interventi dell’attento Scardigno tra il 6′ e il 16′ minuto della ripresa, troviamo il meritato pari al 32′ con Leonardi, al secondo centro consecutivo in campionato. Il gol ci galvanizza, ci riversiamo in attacco alla ricerca della rete da tre punti ma al 39′ Ntanda spreca da posizione favorevole. E come spesso accade nel calcio, veniamo puniti: all’ultimo minuto di recupero (48′) il Milan trova con Simmelhack la rete del definitivo 2-1 che ci condanna alla sconfitta. Una beffa atroce.

Milan 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 11′ Nsiala Makengo; s.t. 32′ s.t. Leonardi, 48′ Simmelhack.

Milan (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala Makengo, Jimenez (22′ s.t. Magni); Malaspina, Eletu (28′ s.t. Bonomi), Zeroli (41′ s.t. Skoczylas), Traore (28′ s.t. Sala), Sia (28′ s.t. Simmelhack), Scotti.

A disposizione: Raveyre, Perrucci, Paloschi, Parmiggiani, Martinazzi, Vitali.

Allenatore: Abate.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porzi, Costantino, Pellizzaro, Langella; Pozzato (1′ s.t. Ntanda), Valisena, Conti (22′ s.t. Dacourt); Alesi, Leonardi, Lemina.

A disposizione: Gentile, Porcu, Chiesa, Meloni, Polli, Djalti, D’Amore, Georgiadis, Ventre.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Biffi di Treviglio e Piatti di Como.

Note: ammoniti al 12′ p.t. Eletu e al 7′ s.t. Jimenez per gioco scorretto, al 37′ s.t. Ntanda per proteste; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in discrete condizioni.