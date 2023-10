Primavera TIM Cup: i blucerchiati di Sassarini per il Milan

A tre giorni dalla sconfitta patita al “Vismara” in campionato, la Sampdoria di David Sassarini si prepara a riaffrontare il Milan domani, mercoledì 1° novembre, al “3 Campanili” di Bogliasco, nel match in gara unica valido per i sedicesimi di finale di Primavera TIM Cup (ore 14.00). In vista della sfida con i rossoneri il tecnico doriano ha diramato la lista dei 24 convocati. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Balduzzi, Costantino, D’Amore, Georgiadis, Langella, Pellizzaro, Porcu, Porzi.

Centrocampisti: Alesi, Conti, Dacourt, Devic, Djalti, Pozzato, Valisena.

Attaccanti: Chiesa, Lemina, Leonardi, Meloni, Ntanda, Polli.