Primavera TIM Cup: Sampdoria fuori a testa alta, Milan agli ottavi

Si interrompe ai sedicesimi di finale il cammino in Primavera TIM Cup della Sampdoria di Sassarini. Al “3 Campanili” di Bogliasco il Milan vince 3-2 sui giovani blucerchiati e accede agli ottavi. L’equilibrio iniziale è spezzato al 15′ da capitan Conti, abile ad andare a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 31′ però i rossoneri pareggiano con Martinazzi, abile a sfruttare un’indecisione difensiva e a battere Scardigno. Al rientro in campo dopo l’intervallo, Ntanda colpisce la traversa dopo un rapido scambio con Dacourt, quindi Djalti entra in maniera scomposta su Traore in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore che al 19′ lo stesso numero 20 ospite trasforma, ribaltando lo svantaggio iniziale. Accusiamo il colpo e al minuto 27 è Perrucci a trovare il terzo gol per gli ospiti. Pregevole ma inutile ai fini del risultato finale il gol di Leonardi su calcio piazzato, utile a ridurre lo svantaggio ma non ad evitare la sconfitta. Al triplice fischio esultano i rossoneri e noi salutiamo la competizione a testa alta.

Sampdoria 2

Milan 3

Reti: p.t. 16′ Conti, 31′ Martinazzi; s.t. 19′ Traore, 27′ Perrucci, 50′ Leonardi.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Balduzzi (11′ s.t. Porzi), Pellizzaro (1′ s.t. Costantino), D’Amore, Porcu (17′ s.t. Langella); Conti (1′ s.t. Alesi), Djalti, Dacourt; Lemina, Polli (24′ s.t. Leonardi), Ntanda.

A disposizione:Gentile, Valisena, Pozzato, Meloni, Georgiadis, Devic.

Allenatore: Sassarini.

Milan (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala Makengo (1′ s.t. Paloschi), Magni; Eletu (28′ s.t. Malaspina), Sala; Traoré, Martinazzi (28′ s.t. Simmelhack, al 39′ s.t. Sia), Bonomi; Perrucci (28′ s.t. Perina).

A disposizione:Bartoccioni, Colzani, Vitali, Cappelletti, Tezzele.

Allenatore: Abate.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Assistenti: Allocco di Alba-Bra e Peloso di Nichelino.

Note: ammoniti al per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.