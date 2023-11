Non basta Leonardi alla Primavera, a Bogliasco passa la Lazio

Momento no per la Sampdoria di Sassarini che, dopo le due sconfitte con il Milan in campionato e Primavera TIM Cup, subisce il terzo k.o. consecutivo con la Lazio nella 9.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24.

Risposta. Dopo solo un quarto d’ora di gioco, Leonardi conferma l’ottimo momento di forma e sblocca la contesa portandoci in vantaggio. Restiamo in attacco e al 21′ sfioriamo il raddoppio con capitan Conti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La risposta biancoceleste però non si fa attendere: al 28′ D’Agostini trova il pari, superando Tantalocchi con un preciso colpo di testa.

Amaro. Al rientro in campo, dopo l’intervallo, è ancora capitan Conti ad avere una buona occasione per tornare avanti ma il suo colpo di testa è facile preda di Magro. Ci provano, senza fortuna, a stretto giro di posta Devic (15’), Alesi (21’) e il neoentrato Chilafi (30’) ma al 37’ ecco la rete di Fernandes che ribalta il risultato iniziale e decide il match in favore dei biancocelesti, costringendoci a masticare amaro.

Sampdoria 1

Lazio 2

Reti: p.t. 15′ Leonardi, 29′ D’Agostini, s.t. 37′ Sana Fernandes.

Sampdoria (4-3-3): Tantalocchi; Porzi, D’Amore, Costantino, Porcu; Conti, Valisena (40′ s.t. Djalti), Alesi (29′ s.t. Dacourt); Devic (17′ s.t. Chilafi), Leonardi, Pozzato (29′ s.t. Ntanda).

A disposizione: Gentile, Pellizzaro, Chiesa, Meloni, Polli, Georgiadis, Balduzzi.

Allenatore: Sassarini.

Lazio (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Napolitano (36′ s.t. Yordanov); Sana Fernandes (47′ s.t. Cappelli), D’Agostini (36′ s.t. Sulejmani), Gonzalez.

A disposizione: Renzetti, Sardo, Petta, Serra, Tredicine, Bigotti, Marini, Zazza.

Allenatore: Sanderra.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Assistenti: Pelosi di Ercolano e Ingenito di Piombino.

Note: espulso al 49′ s.t. Costantino per proteste; ammoniti al 17′ p.t. Gonzalez, al 28′ p.t. Devic, al 43′ p.t. Costantino, al 61′ p.t. Ruggeri per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.