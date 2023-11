Primavera 1 TIM: i convocati di Sassarini per Monza-Samp

La Sampdoria di Sassarini vuole ripartire. Dopo le due battute d’arresto consecutive con Milan e Lazio, domani, venerdì, i giovani blucerchiati scenderanno in campo al “Monzello” per affrontare il Monza nel match valido quale 10.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2023/24 (ore 14.30, diretta su Sportitalia). In vista della sfida con i biancorossi, il tecnico doriano ha diramato la lista dei 23 convocati. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Balduzzi, Buyla, D’Amore, Devic, Langella, Pellizzaro, Porcu, Porzi.

Centrocampisti: Alesi, Chilafi, Conti, Dacourt, Djalti, Pozzato, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Chiesa, Lemina, Leonardi, Ntanda, Polli.