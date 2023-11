Primavera spuntata, Monza cinico: stop a “Monzello” per i blucerchiati

Spuntata e sfortunata la Sampdoria di Sassarini, superata per 2-0 a “Monzello” dal Monza nell’anticipo della 10.a giornata del Primavera 1 TIM.

Traversa. Dopo una prima parte di gara in sostanziale equilibrio, al 18′ i biancorossi sbloccano la contesa sfruttando una ripartenza di Marras che, dapprima si libera in maniera non ortodossa della marcatura di Dacourt, quindi dal fondo pesca Antunovic al centro dell’area di rigore e il numero 22 di testa infila la porta difesa da Scardigno. La reazione è immediata ma al 19′ Mazza è attento sulla conclusione dalla distanza di Leonardi, quindi è la traversa a negare la gioia del gol a capitan Conti.

Dieci. Al rientro in campo, dopo l’intervallo, è Dacourt a mancare il pari al minuto 12: la conclusione a botta sicura del francese da posizione ravvicinata termina a lato. Alziamo il ritmo e proviamo a costringere la formazionne di Lupi nella propria metà campo ma al 20′ Berretta chiude i giochi, trovando la via del raddoppio direttamente su calcio piazzato. Al 43′ restiamo anche in dieci uomini in seguito all’espulsione di Leonardi, ammonito in due occasioni a stretto giro di posta.

Monza 2

Sampdoria 0

Reti: p.t. 18′ Antunovic; s.t. 20′ Berretta.

Monza (4-3-1-2): Mazza; Bagnaschi (30′ s.t. Graziano), Cagia, Revelli, Capolupo, Lupinetti, Colombo, Berretta (38′ s.t. Arpino); Marras (38′ s.t. Giubrone); Antunovic, Fernandes (18′ s.t. Nene).

A disposizione: Ciardi, Cattaneo, Martins, Zini, Brugarello.

Allenatore: Lupi.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porzi (38′ p.t. Langella), Uberti, Buyla (1′ s.t. D’Amore), Porcu, Conti (12′ s.t. Alesi), Valisena, Dacourt (27′ s.t. Ntanda); Chilafi, Leonardi, Lemina (12′ s.t. Pozzato).

A disposizione: Gentile, Pellizzaro, Polli, Djalti, Devic, Balduzzi.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Angelillo di Nola.

Assistenti: Cadirola di Milano e Farina di Brescia.

Note: espulso al 43′ s.t. Leonardi per somma di ammonizioni; ammoniti al 19′ p.t. Antunovic per comportamento non regolamentare, al 32′ s.t. Langella e Berretta per reciproche scorrettezze, al 29′ p.t. Porzi, al 41′ p.t. Bagnaschi, al 35′ s.t. Colombo, al 39′ s.t. Leonardi, al 41′ s.t. Graziano e al 47′ s.t. Uberti per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 6′ s.t.; terreno di gioco in discrete condizioni.