Derby Primavera: la Samp gioca e spreca, il Genoa ne approfitta

Derby amaro per la Sampdoria di Sassarini, sconfitta di misura (1-0) dal Genoa sul sintetico del “Chittolina” di Vado Ligure nella 12.a giornata del Primavera 1 TIM.

Sotto. L’approccio alla gara è quello giusto. Già in avvio di partita infatti sono due le occasioni per sbloccare la partita: sia Pellizzaro (11′) che Alesi (15′) ci provano di testa ma in entrambe le occasioni Calvani è provvidenziale e mantiene inviolata la propria porta. Al 36′ Valisena sbaglia una palla in uscita, mettendo Romano nelle condizioni di battere a rete: la deviazione di D’Amore evita guai seri. Al 39′ però un pallonetto di Ghirardello sorprende Scardigno e ci costringe a rientrare negli spogliatoi sotto di uno all’intervallo.

Assedio. Torniamo in campo decisi a rimettere la gara sui binari giusti ma al 7′ il tiro di Conti finisce alto sopra la traversa. Al 9′ è ancora il capitano a servire una gran palla a Ntanda, bravo a deviare di testa ma Calvani salva ancora la formazione di Agostini, mettendo il pallone in angolo. Mister Sassarini prova a dare una scossa al 10′, inserendo forze fresche dalla panchina e al 23′, infatti, i blucerchiati sfiorano il pari con un tiro del neoentrato Leonardi che sorvola la traversa. Al 29′ Lemina sbatte per l’ennesima volta su Calvani e neppure la superiorità numerica, in seguito all’espulsione di Scaravilli al 41′, ci permette di trovare la rete del pareggio.

Genoa 1

Sampdoria 0

Reti: p.t. 39′ Ghirardello

Genoa (4-3-2-1): Calvani; Scaravilli, Cisse, Pittino, Sarpa; Papadopoulos, Palella (29′ s.t. Arboscello), Kuavita; Omar (11′ s.t. Thorsteinsson), Romano; Ghirardello (38′ s.t. Ekhator).

A disposizione: Bertini, Tosi, Abdellaoui, Pinto, Meconi, Barbini, Bosia, Issa.

Allenatore: Agostini.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porcu (10′ s.t. Porzi), D’Amore, Pellizzaro (10′ s.t. Costantino), Langella; Alesi (33′ s.t. Pozzato), Valisena, Conti; Gomes (10′ s.t. Lemin), Polli (10′ s.t. Leonardi), Ntanda.

A disposizione: Gentile, Uberti, Lotjonen, Chiesa, Ovalle, Georgiadis.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Frascaro di Firenze

Assistenti: Lipari di Brescia e Marchese di Pavia

Note: espulso al 41′ s.t. Scaravilli per somma di ammonizioni; ammoniti al 12′ p.t. Omar, al 15′ p.t. Kuavita, al 34′ p.t. Papadopoulos, al 4′ s.t. Pellizzaro al 25′ s.t. Scaravalli, al 28′ s.t. Langella per gioco scorretto; al 30′ s.t. Arboscello per proteste; al 43′ s.t. Romano, al 45′ s.t. Conti per simulazione; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori circa 250; terreno di gioco in sintetico.