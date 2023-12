Blackout Primavera, la Fiorentina passa a Bogliasco

Blackout della Sampdoria di Sassarini, superata 4-1 dalla Fiorentina al “3 Campanili” di Bogliasco, nella 13.a giornata del Primavera 1 TIM.

Svantaggio. Dopo una prima fase di studio, è la formazione di Galloppa – squalificato e sostituito in panchina da Antonelli – a portarsi in vantaggio al 32′ con Caprini, abile ad anticipare Scardigno e a depositare in rete un traversone dalla destra di Vigiani. Accusiamo lo svantaggio e al 38′ i viola raddoppiano: su un lancio dalle retrovie è ancora Caprini a cogliere impreparata la nostra retroguardia e a battere Scardigno per la seconda volta, prima dell’intervallo.

Bandiera. Al rientro in campo, mister Sassarini prova a scuotere la squadra inserendo forze fresche ma neppure gli ingressi di Uberti e Leonardi sortiscono gli effetti sperati. Infatti al 12′ è ancora la Fiorentina a trovare la via della rete con Biagetti, bravo a concludere con un destro chirurgico sul primo palo una pregevole azione personale. Al 36′ Rubino cala il poker, controllando il pallone al centro dell’area e superando per la quarta volta Scardigno. Soltanto nel recupero arriva il gol della bandiera, firmato da

Sampdoria 1

Fiorentina 4

Reti: p.t. 32′ e 38′ Caprini; s.t. 12′ Biagetti, 36′ Rubino, 47′ Uberti.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porzi (1′ s.t. Georgiadis), Costantino, D’Amore, Langella; Alesi, Valisena (1′ s.t. Uberti), Conti (30′ s.t. Pozzato); Gomes (1′ s.t. Lemina), Polli (1′ s.t. Leonardi), Ntanda.

A disposizione: Gentile, Porcu, Pellizzaro, Chiesa, Ovalle Santos, Buyla.

Allenatore: Sassarini.

Fiorentina (3-4-3): Tognetti; Vigiani (29′ s.t. Maggini), Camuzzo (41′ s.t. Baroncelli), Elia, Fortini (41′ s.t. Scuderi); Amatucci, Biagetti, Ievoli; Mendoza (15′ s.t. Spaggiari), Caprini (29′ s.t. Sene), Rubino.

A disposizione: Lopez, Vitolo, Gudelevicius, Romani, Braschi, Guidobaldi.

Allenatore: Antonelli (Galloppa squalificato).

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata.

Assistenti: Rignanese di Rimini e Hader di Ravenna.

Note: ammoniti al 28′ p.t. Valisena, al 35′ p.t. Conti per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.