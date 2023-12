Primavera spuntata, l’Empoli cala il tris al “Petroio”

Terza sconfitta consecutiva per la Sampdoria di Sassarini, superata 3-0 dall’Empoli nella 14.a giornata del Primavera 1 TIM.

Inferiorità. Al centro sportivo “Petroio” di Vinci la gara si mette subito in salita. Già al 6′ infatti, ci ritroviamo in inferiorità numerica in seguito ad un fallo commesso da Uberti su Corona che il direttore di gara sanziona con il rosso diretto. In dieci contro undici, proviamo a contenere gli affondi azzurri ma finiamo per pagare dazio. Al 17′ infatti è proprio Corona a trovare la via della rete, sfruttando la sponda aerea di El Biache e infilando con il mancino la porta di Scardigno. Accusiamo il colpo e al 22′ capitoliamo per la seconda volta: Sodero entra in area e batte ancora il nostro portiere, reattivo due minuti più tardi sul tentativo di El Biache. All’intervallo, torniamo negli spogliatoi sotto di due.

Sconfitta. Mister Sassarini prova a scuotere i suoi ragazzi inserendo forze fresche. Restano negli spogliatoi Alesi, Pozzato e Polli ed entrano in campo Valisena, Gomes e Ovalle Santos. La musica però non cambia. Al 14′ infatti è ancora Corona ad andare ancora a segno con un destro che non lascia scampo a Scardigno. Fatichiamo a reagire, anzi è ancora la formazione azzurra di Birindelli a rendersi pericolosa con Mannelli (33′) e Popov nel finale (43′) ma il nostro portiere è reattivo ed evita che il passivo aumenti ancora. Dopo quelle nel derby e con la Fiorentina, incassiamo la terza sconfitta consecutiva.

Empoli 3

Sampdoria 0

Reti: p.t. 17′ Corona, 22′ Sodero; s.t. 14′ Corona.

Empoli (4-3-2-1): Stubljar; Barsi, Boli, Indragoli, Mannelli; Vallarelli, Bacci, Kaczmarski (26′ s.t. Bonassi); Sodero, El Biache; Corona.

A disposizione: Seghetti, Gaj, Majdandzic, Stoyanov, Bocci, Stassin, Popov, Bacciardi, Tosto, Fini.

Allenatore: Birindelli.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porcu, Pellizzaro (12′ s.t. D’Amore), Costantino, Langella; Alesi (1′ s.t. Valisena), Uberti, Conti, Pozzato (1′ s.t. Gomes), Polli (1′ s.t. Ovalle Santos), Leonardi (28′ s.t. Dacourt).

A disposizione: Gentile, Lotjonen, Chiesa, Meloni, Georgiadis, Ventre.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Totaro di Lecce.

Assistenti: Di Meo di Nichelino e Cozzuto di Formia.

Note: espulso al 6′ p.t. Uberti per gioco scorretto; ammoniti al 32′ s.t. Boli per gioco scorretto; recupero 0′ p.t., 3′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.