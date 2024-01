Il Primavera Buyla in Coppa d’Africa con la Guinea Equatoriale

Grande soddisfazione per Hugo Buyla. Il difensore della Sampdoria Primavera è stato infatti convocato dalla Guinea Equatoriale per la Coppa d’Africa 2024, che si terrà in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024. Di seguito gli impegni del Nzalang Nacional, inseriti nel Gruppo A.

Gare. Esordio con la Nigeria alle 15.00 di domenica 14 gennaio all'”Olympic Stadium Alassane Ouattara” di Ebimpé, impianto che ospiterà anche le successive gare con la Guinea-Bissau (giovedì 18 gennaio, ore 15.00) e i padroni di casa della Costa d’Avorio (sabato 22 gennaio, ore 18.00).