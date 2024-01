Il Frosinone scappa, la Samp Primavera reagisce e cala il tris

Vittoria in rimonta per la Sampdoria di Sassarini che al “3 Campanili” di Bogliasco va prima sotto ma in superiorità numerica reagisce e supera il Frosinone per 3-1 nella 17.a giornata del Primavera 1 TIM.

Parità. Dopo una lunga fase di studio, sono gli ospiti a sbloccare la contesa al 25′. Langella sbaglia un passaggio orizzontale, consegnando di fatto il pallone a Selvini che da sinistra si accentra e con il destra trova l’angolino basso alle spalle di Scardigno. Proviamo a reagire e un’entrata fuori tempo di Zaknic su Langella induce il direttore di gara ad estrarre il rosso diretto nei confronti del centrale giallazzurro. La superiorità numerica agevola la nostra reazione e al 42′ è Pozzato a ristabilire la parità, prima del rientro negli spogliatoi per l’intervallo.

Tris. Al rientro in campo, ci riversiamo in avanti per provare a mettere la freccia ed effettuare il sorpasso. I tentativi di Polli al 7′ e D’Amore al 9′ non vanno a buon fine, mentre è Ovalle Santos a fare centro di testa al minuto 22, indirizzando in rete il traversone di Polli. Sfruttando l’uomo in più, gestiamo il vantaggio con intelligenza e a 43′ Gomes chiude i giochi calando il definitivo tris che ci permette di tornare a riassaporare il gusto dolce della vittoria.

Sampdoria 3

Frosinone 1

Reti: p.t. 25′ Selvini, 42′ Pozzato; s.t. 22′ Ovalle Santos, 43′ Gomes.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porzi, D’Amore, Costantino, Langella (33′ s.t. Porcu); Uberti, Valisena (33′ s.t. Djalti), Pozzato; Gomes, Polli, Ovalle Santos.

A disposizione: Gentile, Pellizzaro, Chiesa, Meloni, Georgiadis, Dacourt, Ventre, Balduzzi, Malanca.

Allenatore: Sassarini.

Frosinone (3-5-2): Palmisani; Zaknic, Ioannou, Severino; Bouabre (33′ s.t. Amerighi), Boccia (33′ s.t. Dixon), Ferizaj (11′ s.t. Molignano), R. Romano, Cichella (37′ s.t. Milazzo); Luna, Selvini.

A disposizione: T. Romano, Lagonigro, A. Romano, Totti, Shkambaj, Paura, Fiorito.

Allenatore: Pittiglio (Gregucci squalificato).

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Assistenti: Moroni di Treviglio e Taverna di Bergamo.

Note: espulso al 30′ p.t. Zaknic per gioco scorretto; ammoniti al 34′ p.t. Cichella; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.