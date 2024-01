Primavera 1 TIM: i convocati di Sassarini per Inter-Sampdoria

Dopo il successo casalingo con il Frosinone, la Sampdoria di Sassarini si appresta ad affrontare la trasferta di Milano, dove domani, sabato, affronterà l’Inter nella sfida valida per la 18.a giornata del Primavera 1 TIM. Per la gara in programma al “Konami Youth Developement Center” (calcio d’inizio ore 11.00, diretta TV su Sportitalia), il tecnico doriano ha convocato 23 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Balduzzi, Costantino, D’Amore, Devic, Georgiadis, Langella, Pellizaro, Porzi.

Centrocampisti: Chilafi, Conti, Djalti, Gomes, Malanca, Pozzato, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Chiesa, Leonardi, Ovalle Santos, Polli.