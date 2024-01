Basta una rete all’Inter, Samp Primavera superata di misura

Una buona prova e la voiglia di provare a gettare il cuore oltre l’stacolo non bastano alla Sampdoria di Sassarini, sconfitta di misura, 1-0, dall’Inter al “Konami Youth Developement Center” di Milano nella 18.a giornata del Primavera 1 TIM. La gara si rivela vibrante e combattuta ad armi pari fin dalle primissime battute. Al 6′ è Porzi a chiamare in causa l’estremo nerazzurro, Calligaris risponde presente. Al 16′ ecco l’episodio che deciderà l’incontro: Quieto sfrutta una nostra indecisione difensiva e batte Scardigno. Nonostante lo svantaggio, continuiamo a giocare e nella ripresa sfioriamo senza fortuna il pari con Leonardi al 14′ e con il neoentrato Pozzato al minuto 38. Usciamo sconfitti contro la prima della classe ma lo facciamo a testa alta e da lunedì si comincerà a pensare all’anticipo con il Sassuolo, in programma a Bogliasco venerdì 26 gennaio.

Inter 1

Sampdoria 0

Reti: p.t. 16′ Quieto.

Inter (4-3-3): Calligaris (25′ p.t. Tommasi); Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Di Maggio, Zanchetta, Berenbruch (24′ s.t. Akinsanmiro); Kamate (34′ s.t. Mosconi), Sarr (34′ s.t. Spinacce), Quieto.

A disposizione: Raimondo, Owusu, Maye, Miconi, Mazzola, Diallo, Alexiou, Mosconi.

Allenatore: Chivu.

Sampdoria (3-5-2): Scardigno; D’Amore, Pellizzaro, Costantino (43′ s.t. Djalti); Porzi (25′ p.t. Georgiadis), Gomes (26′ s.t. Pozzato), Uberti, Conti (26′ s.t. Polli), Langella; Ovalle, Leonardi (26′ p.t. Chilafi).

A disposizione: Gentile, Valisena, Chiesa, Georgiadis, Devic, Balduzzi.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Assistenti: Scribani di Agrigento e Di Dio di Caltanisetta.

Note: ammoniti al 36′ p.t. Berenbruch, al 41′ p.t. Gomes, al 18′ s.t. Kamate, 46′ s.t. Uberti per gioco scorretto; recupero ‘ p.t., ‘ s.t.; spettatori 150; terreno di gioco in sintetico.