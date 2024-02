Primavera 1 TIM: i convocati di Sassarini per Atalanta-Samp

Trasferta in vista per la Sampdoria di Sassarini che domani, sabato, affronterà l’Atalanta nella sfida valida per la 20.a giornata del Primavera 1 TIM. Per la gara in programma al “Carillo Pesenti Pigna” di Alzano Lombardo (calcio d’inizio ore 11.00, diretta TV su Sportitalia), il tecnico doriano ha convocato 23 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Balduzzi, Costantino, D’Amore, Devic, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Ventre, Zeqiraj.

Centrocampisti: Chilafi, Dacourt, Gomes, Islam, Malanca, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Chiesa, Leonardi, Ovalle Santos, Polli.