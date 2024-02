Pari esterno della Primavera: Uberti riacciuffa l’Atalanta

Pari esterno in rimonta per la Sampdoria di Sassarini che con l’Atalanta va subito sotto ma reagisce e nel secondo tempo trova il meritato pari nella sfida valida per la 20.a giornata del Primavera 1 TIM.

Punto. Sul prato del “Carillo Pesenti Pigna”, l’avvio di gara è subito in salita. Al primo vero affondo infatti i padroni di casa sbloccano l’incontro con una conclusione ad effetto di Vavassori che non lascia scampo a Scardigno, costringendoci a rientrare negli spogliatoi in svantaggio all’intervallo. Alla ripresa del gioco, il leit motiv dell’incontro non cambia: l’Atalanta attacca a testa bassa, noi resistiamo compatti e con Uberti colpiamo al 21′, trovando la rete che ci permette di strappare un punto prezioso.

Atalanta 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 3′ Vavassori; s.t. 21′ Uberti.

Atalanta (3-4-2-1): Pardel; Tornaghi, Comi, Guerini; Martinelli (29′ s.t. Capac), Colombo, Manzoni, Armstrong; Bonanomi, Vavassori; Vlahovic (19′ s.t. Jonsson).

A disposizione: Sala, Obric, Ghezzi, Riccio, Bosignori Goggi, Gobbo, Fiogbe, Tavanti, Ragnoli Galli.

Allenatore: Bosi.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Ventre, D’Amore, Lotjonen, Langella (45′ s.t. Zeqiraj); Chilafi (2′ s.t. Balduzzi), Uberti, Valisena; Leonardi (13′ s.t. Gomes), Polli, Ovalle Santos.

A disposizione: Gentile, Costantino, Chiesa, Georgiadis, Devic, Dacourt, Malanca, Islam.

Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Assistenti: Piatti di Como e Marchese di Pavia.

Note: ammonito al 5′ p.t. D’Amore, al 16′ s.t. Manzoni, al 25′ s.t. Ventre e al 44′ s.t. Capac per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.