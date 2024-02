Alesi e Leonardi a segno, il derby Primavera termina in parità

Una prova di grande spessore e due reti non bastano alla Sampdoria di Sassarini per aggiudicarsi il derby: la gara valida per la 21.a giornata del Primavera 1 TIM termina in parità, 2-2.

Perla. Prima frazione in sostanziale equilibrio. Cerchiamo di contenere la partenza irruenta degli ospiti, rispondendo con Uberti al 26′ e Langella al minuto 30. I rossoblù sfiorano il vantaggio al 40′ con Bornosuzov ma la conclusione del centravanti termina alta. E al 45′ ecco la perla di Alesi: il numero 22 calcia da fuori area con il destro, spedendo il pallone sotto l’incrocio dei pali dove Calvani non può arrivare. Un gol pazzesco che ci permette di rientrare negli spogliatoi in vantaggio all’intervallo.

Pari. Al rientro in campo dobbiamo immediatamente difenderci dall’assalto dei nostri avversari. Al 7′ Scardigno si oppone alla conclusione di Parravicini e devia in angolo. Al 21′ Ovalle Santos calcia alto da buona posizione e al 24′ paghiamo il raddoppio mancato, subendo il pari del neoentrato Ekhator che dall’interno dell’area infila la porta di Scardigno. Al 39′ l’arbitro ravvisa un fallo di Calvani su Langella e assegna il rigore che Leonardi trasforma con estrema freddezza. Quando la vittoria sembrava in pugno però è ancora Ekhator a trovare la rete del definitivo pari.

Sampdoria 2

Genoa 2

Reti: p.t. 45′ Alesi; s.t. 24′ Ekhator, 39′ Leonardi rig., 49′ Ekhator.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Ventre, Leoni, Uberti, Langella; Alesi (37′ s.t. Dacourt), Valisena, Pozzato (1′ s.t. Lotjonen); Gomes (37′ s.t. Chilafi), Polli (31′ s.t. Leonardi), Ovalle Santos (41′ s.t. D’Amore).

A disposizione: Gentile, Costantino, Djalti, Devic, Balduzzi, Zeqiraj.

Allenatore: Sassarini.

Genoa (3-4-2-1): Calvani; Pittino, Abdellaoui, Papastylianou (26′ s.t. Sarpa); Scaravilli, Parravicini (40′ s.t. Omar), Rossi, Tosi; Ghirardello (13′ s.t. Venturino), Papadopulos; Bornosuzov (1′ s.t. Ekhator).

A disposizione: Ceppi, Consiglio, Natale, Pinto, Barbini, Bosia, Thorsteinsson.

Allenatore: Sgambato (Agostini squalificato).

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Assistenti: Conti di Seregno e Landoni di Milano.

Note: ammoniti al 35′ s.t. Polli, al 39′ s.t. Scaravilli e al 43′ s.t. Papadopulos per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 250 circa; terreno di gioco in sintetico.