Primavera 1 TIM: i convocati di Sassarini per Juventus-Samp

Posticipo in trasferta per la Sampdoria di Sassarini che domani, lunedì, affronterà la Juventus nella sfida valida per la 22.a giornata del Primavera 1 TIM. Per la gara in programma all'”Ale&Ricky” di Vinovo (calcio d’inizio ore 20.00, diretta TV su Sportitalia), il tecnico doriano ha convocato 23 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Cervone, Gentile, Scardigno.

Difensori: Balduzzi, Costantino, D’Amore, Devic, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Ventre, Zeqiraj.

Centrocampisti: Chilafi, Dacourt, Djalti, Genovese, Pozzato, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Alesi, Gomes, Ovalle Santos, Polli.