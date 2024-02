Tantalocchi è insuperabile, buon punto per la Primavera con il Monza

Un punto sofferto ma strameritato per la Sampdoria di Sassarini che al “3 Campanili” dio Bogliasco divide la posta in palio con il Monza (0-0) nella gara valida per la 23.a giornata del Primavera 1 TIM.

Equilibrio. Mister Sassarini manda in campo capitan Conti, al rientro dopo il problema alla spalla rimediato all’esordio in Serie B con la prima squadra durante la trasferta di Pisa di due settimane fa, oltre a Tantalocchi, Alesi e Uberti che con Pozzato, subentrato a gara in corso, erano in panchina meno di ventiquattro ore fa a Cosenza. Al 6′, proprio Alesi impegna Mazza che si rifugia in angolo, quindi è Tantalocchi a rispondere presente al 9′ sulla conclusione dell’attaccante bianconerosso Nenè. Ancora Alesi prova a pungere al 32′ da fuori area ma il suo tiro è facile preda dell’estremo ospite, poi è ancora Tantalocchi a bloccare il destro di Colombo dal limite. Gara in sostanziale equilibrio e squadre al riposo negli spogliatoi a reti inviolate.

Rigore. Partiamo forte al rientro in campo e già al 1′ Polli trova la via della rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 19′ è bravo Tantalocchi a mantenere inviolata la porta sulla botta dalla distanza di Ferraris. Gli ospiti provano ad aumentare i giri nel motore inserendo forze fresche e al 36′ conquistano un calcio di rigore per un presunto tocco con la mano di Lotjonen in area. Tantalocchi però è freddo come il ghiaccio e si oppone alla conclusione dal dischetto del solito Ferraris. Con il coltello tra i denti, resistiamo fino all’ultimo dei quattro minuto di recupero concessi dal direttore di gara e al triplice fischio possiamo esultare per il meritatissimo punto conquistato.

Sampdoria 0

Monza 0

Sampdoria (4-3-3): Tantalocchi; Ventre, Lotjonen, Costantino, Langella; Alesi (38′ s.t. Pozzato), Uberti, Conti; Chilafi (1′ s.t. D’Amore), Polli, Ovalle Santos.

A disposizione: Gentile, Sava, Gomes, Djalti, Georgiadis, Balduzzi, Islam, Zeqiraj, Genovese.

Allenatore: Sassarini.

Monza (3-5-2): Mazza; Ravelli, Kassama, Domanico; Marras (25′ s.t. Capolupo), Berretta, Brugarello (25′ s.t. Zoppi), Colombo, Dell’Acqua; Ferraris, Nene (14′ s.t. Martins).

A disposizione: Ciardi, Bagnaschi, Cattaneo, Fernandes, Zini, Graziano, Postiglione, Cagia.

Allenatore: Lupi.

Arbitro: Peletti di Crema.

Assistenti: Peloso e Russo di Nichelino.

Note: ammoniti al 15′ p.t. Dell’Acqua, al 38′ p.t. Polli, al 26′ s.t. Capolupo per giosco scorretto, al 16′ s.t. Ovalle Santos per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.