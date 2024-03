Primavera 1 TIM: i convocati di Sassarini per Frosinone-Sampdoria

Seconda trasferta consecutiva per la Sampdoria di Sassarini che, dopo il pari ottenuto in casa del Cagliari, si appresta a far visita al Frosinone, nella sfida valida per la 25.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24. In vista della sfida del “Città dello Sport” di Ferentino, in programma domenica (ore 13.00, diretta su SOLOCALCIO, App Sportitalia e www.sportitalia.com), il tecnico doriano ha convocato 23 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Cervone, Gentile, Tantalocchi.

Difensori: Balduzzi, Costantino, D’Amore, Georgiadis, Langella, Malanca, Ventre, Zeqiraj.

Centrocampisti: Chilafi, Djalti, Genovese, Pozzato, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Alesi, Chiesa, Gomes, Leonardi, Ovalle Santos, Polli.