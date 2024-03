Primavera 1 TIM: i convocati di Sassarini per Sampdoria-Verona

Voltare pagina, immediatamente. Questo l’imperativo per la Sampdoria di David Sassarini, chiamata a riscattare la pesante sconfitta di Frosinone. Domani, sabato, al “3 Campanili” di Bogliasco arriverà l’Hellas Verona per la 26.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24. In vista della sfida con i gialloblù (ore 15.00, diretta su Sportitalia), il tecnico doriano ha convocato 23 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Balduzzi, Costantino, D’Amore, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Ventre, Zeqiraj.

Centrocampisti: Conti, Djalti, Pozzato, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Alesi, Chiesa, Gomes, Leonardi, Meloni, Ovalle Santos, Polli.