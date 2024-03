Academy: gli appuntamenti dei prossimi giorni

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria giovedì 28, venerdì 29, sabato 30, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile.

Primavera (all. Matteo Pastorino)

Campionato, 27.a giornata: Lazio-Sampdoria (lunedì ore 11.00, campo sportivo “M.Fersini” di Formello, Roma)

U18 (all. Carlos França)

Riposo

U17 (all. Emanuele Tedoldi)

Riposo

U16 (all. Alessandro Maroni)

Riposo

U15 (all. Nicolò Buono)

Riposo

U14 (all. Alessio Ambrosi)

Torneo “Caravella”: Sampdoria-Baiardo-Sestrese-Campomorone (da giovedì ore 10.30, campo sportivo “F.M. Boero” di Genova)

U13 (all. Grabiele Armani)

Torneo “Caravella”: Sampdoria-S.Bernardino-Athletic Club Albaro (da giovedì ore 14.30, campo sportivo “F.M. Boero” di Genova)

U12 (all. Enrico Pulitanò)

Torneo “Ravenna J&W Cup”: Sampdoria-Pol.Monteserra-Pro Soccer Lab (da sabato ore 11.00, campo sportivo “S.Zaccaria” di San Zaccaria, Ravenna)

U11 (all. Danilo Tranchida)

Torneo “Ravenna J&W Cup”: Sampdoria-Hamrun Spartans-US Ivrea (da sabato ore 9.30, campo sportivo “Classe” di Ravenna)

U10 (all. Damiano Della Putta)

Torneo “Ravenna J&W Cup”: Sampdoria-Maidstone United-US Ivrea (da sabato ore 9.30, campo sportivo “Classe” di Ravenna)

U9 (all. Alessio Maniscalco)

Torneo “N.Mondini”: Sampdoria- Arci Melino (sabato ore 11.30, campo sportivo “S.Pertini” di Genova)

Torneo “Pasquetta a Leze”: (lunedì, campo sportivo “F.Ruffinengo” di Legino, Savona)

U8 (all. Emanuele Cocuzza)

Torneo “Ravenna J&W Cup”: Sampdoria-Cheraschese-Boskovice Let (da sabato ore 12.00, campo sportivo “Comunale” di Lido di Savio, Ravenna)



Primavera Femminile (all. Gian Loris Rossi)

Campionato, 18.a giornata: San Marino-Sampdoria (venerdì ore 11.30, campo sportivo “Domagnano” di San Marino)

U17 Femminile (all. Marco Marzi)

Riposo

U15 Femminile (all. Andrea Mura)

Campionato, 4.a giornata: Sampdoria-Juventus (giovedì ore 15.00, campo sportivo “Sciorba Stadium” di Genova)

Torneo “Caravella”: Molassana-Sampdoria (sabato ore 16.15, campo sportivo “F.M. Boero” di Genova)

U13 Femminile (all. Stefano Piazzi)

Torneo “Europe Cup”: Genoa-Sampdoria (domenica ore 10, campo sportivo “Comunale” di Garino, Torino)

U12 Femminile (all. Antonino Abramo)

Torneo “Gelateria Flora Women’s Cup-In Rosa Pra”: Sampdoria-Team A (domenica campo sportivo “Baciccia Ferrando” di Genova)

U10 Femminile (all. Antonino Abramo – Monica Servetto)

Torneo “Caravella”: Molassana-Sampdoria (domenica ore 9.00, campo sportivo “F.M. Boero” di Genova)

Torneo “Gelateria Flora Women’s Cup-In Rosa Pra”: (lunedì, campo sportivo “Baciccia Ferrando” di Genova)