Primavera 1 TIM: i convocati di Pastorino per Sampdoria-Roma

Ripartire per allontanarsi dalla zona calda classifica. Questo è l’obiettivo della Sampdoria di mister Pastorino che domani, lunedì, al “3 Campanili” di Bogliasco riceverà la Roma (ore 14.30, diretta tv su Sportitalia) nella gara valida per la 31.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24. Per la sfida con i giallorossi, il tecnico doriano ha convocato 24 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno.

Difensori: Balduzzi, Buyla, Costantino, D’Amore, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Malanca, Zeqiraj.

Centrocampisti: Alesi, Conti, Genovese, Gomes, Marchese, Pozzato, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Chiesa, Leonardi, Ovalle Santos, Polli.