Samp Primavera beffata nel finale, la Roma passa a Bogliasco

La Sampdoria di mister Pastorino viene superata per 2-0 dalla Roma al “3 Campanili” di Bogliasco nella sfida valida per la 31.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24.

Bianche. Il primo affondo del match arriva al 2′ con Ovalle Santos che calcia a colpo sicuro, Marin non si fa, però, sorprendere e blocca tutto. Al 15′, sul fronte opposto, è Cherubini a sfruttare una palla persa da Lotjonen e a provare a sbloccare la contesa ma il suo destro finisce tra le braccia di Scardigno. Al 21′ sono ancora i giallorossi a rendersi pericolosi con Cherubini che mette in mezzo per Costa che non inquadra però la porta. Proviamo ad affacciarci dalle parti di Marin: al 38′ è Polli, da posizione defilata, a provare ad insaccare ma l’estremo difensore romano fa sua la sfera. Al 47′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Alesi, capitan Conti carica il destro, la palla però finisce di poco fuori: reti bianche all’intervall0.

Salita. Al rientro in campo è la Roma a cercare subito il vantaggio con Alessio ma Scardigno non si fa sorprendere. Al 14′ altro squillo della formazione giallorossa: Reale crossa per Costa che calcia alto sopra la traversa. I giallorossi mantengono il pallino del gioco al 32′ è Alessio a tentare la girata in rovesciata che, però, non impensierisce il nostro portiere. Il vantaggio della formazione di Guidi arriva al 39′ con Keramitsis che svetta più in alto di tutti ed insacca alle spalle di Scardigno. Proviamo a reagire ma i giallorossi trovano la rete del raddoppio al 43′ con Mannini che sfrutta un’indecisione di Scardigno e consegna la vittoria alla formazione giallorossa. Incassiamo il terzo k.o. consecutivo, la strada verso la salvezza resta in salita.

Sampdoria 0

Roma 2

Reti: s.t. 39′ Keramitsis, 43′ Mannini.

Sampdoria (3-5-2): Scardigno, Buyla (26′ s.t. Malanca), Lotjonen, D’Amore; Georgiadis (41′ s.t. Genovese), Alesi, Uberti, Conti (41′ s.t. Gomes), Langella; Polli (33′ s.t. Leonardi), Ovalle Santos (33′ s.t. Pozzato).

A disposizione: Gentile, Valisena, Costantino, Chiesa, Zeqiraj, Genovese, Marchese.

Allenatore: Pastorino.

Roma (4-3-1-2): Marin; Mannini, Chesti (18′ s.t. Golic), Keramitsis, Reale (18′ s.t. Oliveiras); Pagano, Romano (43′ s.t. Levak), Pisilli; Joao Costa (30′ s.t. Marazzotti), Alessio (43′ s.t. Misitano), Cherubini.

A disposizione: Razumejevs, Ienco, Golic, D’Alessio, Vetkal, Mlakar, Graziani.

Allenatore: Guidi.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Assistenti: Lipari di Brescia e Lo Calio di Seregno.

Note: ammoniti al 35′ s.t. Alesi per gioco scorretto, al 49′ s.t. Keramitsis e Leonardi per reciproche scorrettezze; recupero 2′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.