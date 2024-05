Primavera 1 TIM: i convocati di Pastorino per Torino-Sampdoria

Trasferta in Piemonte per i blucerchiati di Pastorino.Domani, lunedì, sul campo “Mazzola” di Orbassano infatti, andrà in scena la sfida con il Torino, valida per la 32.a giornata del Primavera 1 TIM. Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico doriano. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Rodolfo, Tantalocchi.

Difensori: Buyla, Costantino, Georgiadis, Langella, Lotjonen, Malanca, Zeqiraj.

Centrocampisti: Chilafi, Conti, Genovese, Gomes, Marchese, Pozzato, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Chiesa, Leonardi, Meloni, Ntanda, Ovalle Santos, Polli.