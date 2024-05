Leonardi apre, Uberti chiude: pari a Firenze per la Primavera

La stagione della Sampdoria di Pastorino termina con un pareggio, 2-2 con la Fiorentina al “Viola Park” di Firenze nella 34.a giornata del Primavera 1 TIM 2023/24.

Rigore. I viola partono forte e già al 16′ Gentile è costretto a deviare in angolo un’insidiosa conclusione in diagonale di Sene. Al 20′ è ancora la formazione allenata da Galloppa a sfiorare il vantaggio: dapprima Caprini salta Zeqiraj con un sombrero e batte a rete ma l’estremo doriano è attento e respinge, quindi sulla ribattuta arriva il solito Sene che di prima intenzione scheggia il palo. Tiriamo un sospiro di sollievo e ripartiamo: al 26′ Chilafi verticalizza per Leonardi che entra in area ma viene travolto da Leonardelli in uscita disperata. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Leonardi che spiazza il portiere viola e ci permette di andare al riposo in vantaggio.

Punto. I padroni di casa tornano in campo con il chiaro intento di rientrare in partita. In avvio di ripresa, è Presta a ritagliarsi lo spazio per andare al tiro ma Gentile è reattivo e, distendendosi in tuffo, devia in angolo. All’8′ un tiro-cross di Fortini rischia di sorprendere Gentile che vede il pallone sbucare all’ultimo tra una selva di gambe ma, d’istinto, riesce ad allontanarlo. Al minuto 37 però i viola trovano il gol del pari: il neoentrato Gudelevicius disegna da calcio piazzato una parabola che sorprende Gentile e Presta, di testa, spedisce il pallone in rete. Accusiamo il colpo e al 42′ ci ritroviamo sotto in seguito alla girata di Rubino ma non è finita. Al 45′ Uberti si inventa un gol capolavoro, beffando Leonardelli e facendoci chiudere la stagione con un punto di prestigio.

Fiorentina 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 26′ Leonardi rig.; s.t. 37′ s.t. Presta, 42′ Rubino, 45′ Uberti.

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Vigiani (1′ s.t. Presta), Biagetti, Baroncelli (1′ s.t. Romani), Kouadio (18′ s.t. Maggini); Fortini, Ievoli (22′ s.t. Gudelevicius); Rubino, Harder (45′ s.t. Vitolo), Sene; Caprini.

A disposizione: Caroti, Scuderi, Denes, Spaggiari, Braschi, Mignani.

Allenatore: Galloppa.

Sampdoria (4-3-3): Gentile; D’Amore, Lotjonen, Zeqiraj, Langella; Conti, Valisena (29′ s.t. Genovese), Uberti (49′ s.t. Ovalle Santos); Chilafi (29′ s.t. Marchese), Leonardi (29′ s.t. Ntanda), Alesi (18′ s.t. Chiesa).

A disposizione: Rodolfo, Pozzato, Gomes, Polli, Georgiadis, Malanca.

Allenatore: Pastorino.

Arbitro: Iannello di Messina.

Assistenti: Farina di Brescia e Lo Calio di Seregno.

Note: espulsi al 39′ s.t. Pastorino per proteste, al 48′ s.t. Maggini ; ammoniti al 24′ p.t. Vigiani, al 26′ p.t. Leonardelli, al 4′ s.t. Alesi, al 35′ s.t. Langella, al 36′ s.t. Marchese, al 38′ s.t. Chiesa per gioco scorretto, al 6′ s.t. D’Amore per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in buone condizioni.