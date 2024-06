Playoff U16: sconfitta indolore con la Juve, Samp in semifinale

Il sogno continua. Nonostante la sconfitta di misura, 1-0, subita a Vinovo con la Juventus, la Sampdoria di Pastorino accede alle semifinali playoff che assegnano lo Scudetto del campionato U16 in virtù del successo per 3-1 ottenuto nella gara di andata.

Lotto. Sul prato dell'”Ale & Ricky”, i baby blucerchiati giocano una gara accorta, contrastando colpo su colpo i tentativi dei bianconeri che erano chiamati a vincere con due gol di scarto, dopo l’inaspettata sconfitta subita una settimana fa al “3 Campanili” di Bogliasco. La prima frazione di gara, combattuta ed equilibrata, si chiude a reti inviolate. Nella ripresa, è Ceppi su calcio piazzato a trovare il gol-vittoria per i bianconeri ma nonostante gli assalti finali dei padroni di casa, Tesoro e compagni reggono sino al triplice fischio ed entrano così nel lotto delle prime quattro formazioni d’Italia insieme ad Atalanta, Inter e la vincente del confronto tra Empoli e Milan.

Programma. Domenica 9 giugno si giocherà la gara di andata della prima semifinale tra Atalanta e Inter, mentre la Sampdoria dovrà attendere il nome dell’avversario che uscirà dalla sfida tra azzurri e rossoneri. Sono state infatti rinviate a domenica 9 e mercoledì 12 giugno le gare valide per il quarto di finale, in seguito alla richiesta dei toscani che avevano un proprio calciatore impegnato con l’Italia all’Europeo Under 17, in programma a Cipro.