Italia Under 17: Forte e Paratici a Coverciano per il ‘Torneo dei Gironi’

Per tre giorni, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, 60 giovani calciatori classe 2008 riempiranno il Centro Tecnico Federale di Novarello in vista del “Torneo dei Gironi”, la manifestazione che si propone di far scendere in campo i migliori giovani talenti d’Italia. Tra loro anche i blucerchiati Giuseppe Forte e Lorenzo Paratici, convocati da Massimiliano Favo, commissario tecnico dell’Italia Under 17.