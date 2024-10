Italia Under 15: stage a Coverciano per cinque blucerchiati

Cinquina azzurra per gli U15 della Sampdoria. I classe 2010 Alessio Bonara, Lorenzo Damonte, Samuele De Sario, Valerio Greco e Alessio Rosalba sono stati convocati dal tecnico federale Enrico Battisti per lo stage che l’Italia Under 15 terrà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano nella giornata di giovedì 17 ottobre.