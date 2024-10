Due gol non bastano alla Samp Primavera, la Fiorentina cala il poker

Il tabellino della sfida tra blucerchiati e viola, 8.a giornata del campionato Primavera 1.

Sampdoria 2

Fiorentina 4

Reti: p.t. 15′ Leonardi, 38′ Braschi; s.t. 5′ rig. e 14′ Rubino, 22′ Caprini, 30′ Casalino.

Sampdoria (3-4-3): Scardigno; D’Amore, Zeqiraj, Malanca; Ovalle Santos, Valisena, Patrignani, Gomes (15′ s.t. Casalino); Ofoma (15′ s.t. Forte), Leonardi (23′ s.t. Bacic), Ntanda (18′ s.t. Giolfo).

A disposizione: Ceppi, Chiesa, Cavallaro, Rossello, Papasergio.

Allenatore: Lupi.

Fiorentina (3-4-2-1): Leonardelli; Sadotti, Kouadio (31′ s.t. Deli), Romani; Trapani (43′ s.t. Lamouliatte), Harder (31′ s.t. Ievoli), Keita, Caprini; Presta, Rubino (39′ s.t. Elia); Braschi (31′ s.t. Scuderi).

A disposizione: Vannucchi, Fei, Gudelevicius, Evangelista, Bertolini, Angiolini.

Allenatore: Galloppa.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Assistenti: Montanelli di Lecco e Nicosia di Saronno.

Note: espulso al 12′ s.t. Patrignani per doppia ammonizione; ammoniti al 43′ p.t. Gomes, al 46′ p.t. Malanca e al 49′ s.t. per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.